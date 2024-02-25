Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Sökespor, deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 2-1 yenerken, Muğla'dan 3 puanla döndü.
Stat: Muğla Atatürk Stadyumu
Hakemler: Furkan Arıoğlu, Atahan Kandır, Abdurrahim Ay, Mehmet Kahraman
Muğlaspor: Akil Şakirt, Ali Aykan Keskin, İbrahim Utku İnce, Muhammet Ali Aydın, Şerif Ali Eğilmez, Savaş Yılmaz (Dk.58 Onur Garip), Hakan Çorlak (Dk.70 Batuhan Dinçer Yokuş), Şevket Güngör (Dk.88 Mehmet Ali Yörük), Ahmet Ası (Dk.46 Oğuzhan Sertaka), Onurcan Küçük, Sezer Orhonsayın (Dk.58 Kaan Yıldırım)
Sökespor: Kaan Kavurgacı, Azad Karımov, Onur Alper Külek, Abdullah Kurtboğan, Ozan Aydın, Emrecan Beşkaya (Dk.5 Emre Demirtaş), Taylan Ağca, Devran Direk, Fatih Kaya, Yasin Ayaku, Özcan Atalay (Dk.46 Emre Demirtaş)
Goller: Dk. 28 Ali Ayhan Keskin (Muğlaspor), Dk.32 Fatih Kaya, Dk. 56 Fatih Kaya (Sökespor), - AYDIN
Son Dakika › Spor › Sökespor, deplasmanda Muğlaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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