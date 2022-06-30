Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek

30.06.2022 12:45

Hatay'da düzenlenecek Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek Solhan Ayak Tenisi Takımı, finallere kalmak için mücadele edecek.

Hatay'da düzenlenecek Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek Solhan Ayak Tenisi Takımı, finallere kalmak için mücadele edecek.

Solhan Ayak Tenisi Takımı, gösterdiği başarılarla yarın başlayacak elemelerde mücadele etme hakkı yakaladı.

Geçen yılın mart ayında Denizli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan ve milli takıma davet edilen Solhan Ayak Tenisi Takımı, daha sonra Alanya'da düzenlenen turnuvada Romanya, Moldova, Danimarka gibi güçlü takımların arasında Triple Men kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bingöl temsilcisi, 25-28 Haziran'da Antalya'da düzenlenen ve 16 takımın katıldığı 2. Geleneksel Alanya Ayak Tenisi Turnuvası'nda ise şampiyon olmayı başardı.

Kısıtlı imkanlarla başarılar elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Hatay'daki elemelerde mücadele etmenin gururunu yaşıyor.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi ve takım oyuncusu İbrahim Serdar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayak tenisine hobi olarak başladıklarını söyledi.

Ayak Tenisi Federasyonun geçen yıl kurulmasıyla profesyonelleşmeye gittiklerini anlatan Demir, Türkiye şampiyonluğuna kadar ulaştıklarını dile getirdi.

"Şimdiki hedefimiz Dünya Şampiyonası"

Dünya şampiyonasında iyi bir derece elde etmek istediklerini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"İlk Avrupa Şampiyonası deneyimimizde Romanya, Moldova, Danimarka gibi güçlü ülkelere karşı mücadele verdik. Orada da Triple Men kategorisinde üçüncü olduk. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonası, inşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Ülkemizi ve ilimizi temsil etmeye devam edeceğiz. Romanya, Moldova gibi takımlara karşı yeniden karşılaşmak bizim için güzel olacak. Tecrübelerimize yeni tecrübeler ekleyeceğiz. Ondan sonra da tekrar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başlayacağız."

"Voleybol sahasında antrenman yapıyoruz"

Furkan Yayan ve Berdan Bolat'ın da yer aldığı ekiple elemelere gideceklerini hatırlatan Demir, "Elemelerde iyi bir derece almak istiyoruz. Bu bizim bu alandaki ilk turnuvamız olacak. Bundan sonraki turnuvalarda da yer alarak Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayak tenisi branşının yanına footvolleyi de eklediklerini ve bunun gelişim açısından güzel olduğunu anlatan Demir, "Aslında Footvolley plajda oynanan bir spor ama bizim sahamız olmadığı için normal voleybol sahamızda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kısıtlı imkanlarla inşallah daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

Takımın sporcularından üniversite öğrencisi Furkan Yayan da bu spora Solhan'da başladığını belirterek, "Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Bir sonraki hedefimiz dünya kupasında dereceye girmek." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Solhan Ayak Tenisi Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement