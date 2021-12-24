Solhanspor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı

Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhan spor, Murat Karakaya ile yollarını ayırdı.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Bingöl temsilcisi Solhanspor, bir oyuncu ile daha yolları ayırma kararı aldı. Solhan Spor Kulübünden Kulüp Başkanı Ziya Sözen adına yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza transfer olan Murat Karakaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Murat Karakaya'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi. - BİNGÖL