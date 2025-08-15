Solskjaer: Beşiktaş Baskıyı Kaldıracak Oyunculara İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
Solskjaer: Beşiktaş Baskıyı Kaldıracak Oyunculara İhtiyaç Duyuyor

15.08.2025 00:39
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, baskının önemine değinerek gelişim gerektiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer "Beşiktaş büyük bir camia. Zor zamanlar olabilir ancak güvenmek gerekiyor. Baskı canlı hissettiren bir şey. Bu baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var. Eleştiri tabii ki olacak. Övgü olduğu zaman da 'Gideyim parti yapayım' diyecek bir şey değil bu. Yetenek önemli. Mental olarak da baskıyı kaldırmak önemli" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna ismini yazdırdı. Maç sonu Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Maçı biz kendimiz zorlaştırdık. 20'nci saniye rakibe penaltı verdik. Onların derin bir savunma yapacağını biliyorduk. Ardından frikikten gol yedik. Maçı biz zorlaştırdık. İlk yarı gol bulduk ve 2-1 yaptık. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor" diye konuştu.

Oyun sistemi hakkında bilgiler veren Norveçli teknik direktör, "Taktiksel olarak baskı prensibimiz oyuncu grubuna göre belirleniyor. Ön alan baskısı yapmak istiyoruz ama bugün ilk dakika gol yedik. Herkes öndeyken arka tarafı da iyi savunmalıyız. Herkes savunmasında 'Virgil van Dijk' ister. Gol yememek için presi doğru yapmamız lazım. İkinci yarı önde çok top kazandık. 90 dakika önde basamayız. Ligde 34 maç var, her maç ön alanda pres yapamayız" ifadelerini kullandı.

'UMARIM PAZAR GÜNÜ TARAFTARI MUTLU EDECEĞİZ'

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Solskjaer, "Umarım Pazar günü taraftarı daha mutlu edeceğiz. 4 maçta 9 gol attık 9 gol yedik. Attığımız gol sayısı iyi, yediğimiz sayı kötü. Şampiyon olmak istiyorsak daha az gol yememiz lazım. Henüz sezonun başındayız. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun altyapısını hazırlıyoruz. Oyuncularımın şu an ağır olduğunu söyleyebilirim. Hafta içi de yoğun ve ağır çalıştık. Çünkü bu maçı kazanacağımızı düşünüyorduk ve kazandık. Bu yaptığımız iyi antrenmanlar sezon boyunca bize yardımcı olacak. Geçen sene Beşiktaş sezona iyi başlamıştı ama devamını getirememişti. Orkun ve Tammy iki yeni transfer, geç katıldılar geç tempo tuttular. Takım iki gün dinlenecek ve sonra hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Sezon öncesi kampımız çok uzun olmadı. Bizim kısa zaman içerisinde yoğun bir antrenman yaptığımızı söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

'KESİNLİKLE GELİŞMEMİZ GEREKİYOR'

Basit gol yediklerini belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Stoper hattımızdaki isimler çok iyi stoperler. Rakibimiz bugün derin savunma yaptı. Bugün yediğimiz gollerin sebebi topu çok rahat verip geriye koşuya hazır olmamamızdı. Basit bir frikik yaptık ve maça ağır başladık. Abraham ve Rafa önde çok iyi iş yapıyor diyebilirim. Geçen maçı da kazandık, bunu da kazandık. Ancak kesinlikle gelişmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Musrati'nin kadroda olmama sebebini açıklayan Solskjaer, "Bugün yedek kulübemde oldukça orta saham vardı. Bende farklı mevkilerde oyuncu koymaya karar verdim. Hastaydı aynı zamanda Musrati. Geçen hafta İrlanda'ya seyahat edemedi. Milot'ta biliyosunuz maçı kazandı. Hastalıkları umarım geçmiştir" şeklinde konuştu.

'DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİM'

Soyunma odasında neler olduğuna cevap veren Solskjaer, "Oyunculara sessizce fısıldadığımı söyleyememem. Mutlu değildim performanslarından dolayı. Daha iyi olmamız gerektiğini belirttim. İkinci yarıya daha iyi başladığımızı söyleyebilirim. Bizim maçlara geri düşerek değil, öne geçerek başlamamız lazım" dedi.

'BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK'

Taraftarlarla arasının iyi olduğunu dile getiren teknik adam, "Ben taraftarlarla sürekli görüşüyorum ve sürekli, pozitif olduklarını görüyorum. Ancak şu da var beklenti çok yüksek. Yıllardır da kötü giden bir gidişat vardı. Şu an çok erken. Taraftarın bundan daha iyisini göreceğine yüzde 100 eminim. Daha iyi olacağımıza eminim. Her maçı 4-0 kazanmak istiyoruz ama bu mümkün değil. Bazen rakiplerde işinizi zorlaştırıyor" cevabını verdi.

Ole Gunnar Solskjaer sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Baskı daha iyi takım olmak için önemli, baskıyı seviyorum. Baskıyı seviyorum. Oyuncularda eleştirileri kaldırmalı. Tecrübeli oyuncularımız var. Genç oyuncularımızda bunu öğrenecek. Bir şekilde bunu yapmaları gerekiyor. Beşiktaş büyük bir camia. Zor zamanlar olabilir ancak güvenmek gerekiyor. Baskı canlı hissettiren bir şey. Bu baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var eleştiri tabii ki olacak. Övgü olduğu zaman da 'Gideyim parti yapayım' diyecek bir şey değil bu. Yetenek önemli. Mental olarak da baskıyı kaldırmak önemli."

Kaynak: DHA

Konferans, Beşiktaş, Son Dakika

