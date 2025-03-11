Solskjaer: Mağlubiyetten Ders Alacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK karşısındaki mağlubiyetin kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını ve bu yenilgiden ders çıkaracaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu mağlubiyetten ders alacağız"

Bugünkü sonucun hayal kırıklığı olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Solskjaer, "1-0'dan sonra ikinciyi atıp maçı bitiririz diye düşündüm. Çok basit goller yedik. İlk golde duran toptan boş bir şekilde kafa vuruşu oldu. İkinci golde taç atışında organize değildik. Futbolun böyle durumlarda suratına yumruk atma gibi bir huyu vardı. Hiçbir ağaç cennette yetişmez. Yollar taşlıdır. Hiçbir şey kolay değildir. Bu mağlubiyetten ders alacağız. Kabul edip, ellerimizi havaya kaldırıp kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de iyi hakemlerin olduğundan eminim"

Norveçli teknik adam, yabancı hakem konusuyla ilgili gelen bir soruyu ise, "İyi hakemlerin maç yönetmesi lazım. Türkiye'de iyi hakemlerin olduğundan eminim. İyi hakemlerin ırkı fark etmez. Ama hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Çoğu teknik direktör hakemlerle ilgili konuşmayı tercih eder. Ben o teknik direktörlerden değilim. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hakemlerin de yüzde 100 ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum" diye cevaplandırdı.

"Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı"

Gaziantep FK karşısında mevkilerden bağımsız genel anlamda iyi olmadıklarına vurgu yapan Ole Gunnar Solskjaer, "Duran toplardan goller yedik. Orada pozisyonlardan bağımsız 7-8 oyuncu savunma yapıyorsunuz ve rakip boş bir şekilde kafa vuruşu yapıyor. Kurduğumuz savunma prensiplerimiz var. Oyuncularımız orada görevlerini yapamadılar. Orta saha oyuncularımız genel anlamda iyiydi. Gaziantep FK'nın da iyi oyuncuları var. Bugün oyun ve takım yapımız genel olarak kötü değildi. Rakibe çok şans verdik. Duran toptan gol yeme sorunu önceden de vardı. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz ve ders alacağız. Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı oluyor" şeklinde konuştu.

"Final vuruşlarında daha kaliteli olmalıydık"

52 yaşındaki teknik direktör, yenilgilerin ardından oyuncularını daha da iyi tanıyacağını belirterek, "Bugün çok şey öğrendim. Her oyuncum yüzde 100'ünü verdi. Saha içindeki tutumları iyiydi. Final vuruşlarında daha kaliteli olmalıydık. Defansif ve ofansif daha iyi olmalıydık. Daha erken, 6-7 hafta oldu buraya geleli. Bir şeyleri değiştiriyoruz. Set oyunlarında da kendimiz geliştirmeliyiz. Bugün Rafa Silva harikaydı. Çok fırsatlar yakaladı. Oyuncularımızı daha iyi tanıyacağım. Mağlubiyetlerde oyuncularımın tavırlarını daha iyi göreceğim. Mağlubiyetlerin ardından çok iyi çalışıp geri dönüş yapmalıyız" cümlelerine yer verdi.

"Önemli olan özgüveni sonuca çevirmek"

Takımın özgüven açısından bir probleminin olmadığını da dile getiren Solskjaer, "Belki de fazla özgüvenimiz olabilir. Önemli olan özgüveni sonuca çevirmek. Bugün kalitemiz iyi değildi. Topa çok fazla dokunduk. Yapmamız gereken oyunu hızlı oynamaktı. Rakibimiz bize adam adama markaj yaptı. Yapmamız gereken küçük donuşlarla daha hızlı topu döndürerek rakibi koşturmak olmalıydı. Asıl hayal kırıklığı rakip 10 kişiyken son 15 dakika oynadığımız oyun. Öne çıktık ama çok fazla geçiş fırsatı da verdik rakibe. En iyi oyunumuz değildi ama en kötü maçımız da değildi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncularımın tutumundan da memnunum. Hepsi çok iyi çalışıyor. Bazen kaybediyorsunuz ama reaksiyonunuzun pozitif olması lazım. Bu bir süreç ve ben bu süreçte başarılı olacağımızı biliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL