Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi

29.09.2022 10:34
Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi

Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.

Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu'ndan çekildi.

Maratona katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 39 yaşındaki sporcu, çabalarının yeterli olmadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kariyerinde 4 olimpiyat, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Farah, bugüne kadar Londra Maratonu'na üç kez katılırken, 2018'de üçüncü olarak en iyi derecesini elde etti.

İngiliz atlet, aynı yıl 2 saat 5 dakika 11 saniyelik dereceyle kazandığı Şikago Maratonu'nda Britanya rekoru kırdı.

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Kaynak: AA

Somali, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Farah, sakatlığı nedeniyle Londra Maratonu'ndan çekildi - Son Dakika

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