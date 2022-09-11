Somaspor, 1 puana üzüldü - Son Dakika
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Somaspor, 1 puana üzüldü

11.09.2022 12:13
Somaspor, 1 puana üzüldü

Şevket Yılmaz Soma / MANİSATFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 90+6'ncı dakikada yediği golle Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Somaspor, kaçan galibiyete üzüldü.

Şevket Yılmaz Soma/ MANİSA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 90+6'ncı dakikada yediği golle Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Somaspor, kaçan galibiyete üzüldü. Ligde 3'üncü haftada puanla tanışan siyah-beyazlı ekip, 69'uncu dakikada Can'la öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

"Galibiyeti hak ettiğimiz maçtan beraberlik ile ayrılmak son derece üzücü" diyen teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Bizim için maçın tek olumsuz yanı özellikle son bölümlerde rahat pozisyonlar bulduğumuzda ikinci golü atamamamız oldu. En azından topu ayağımızda tutarak maçı bitirebilirdik. Maalesef onu da yapamadık ve çok acele toplar kullandık" şeklinde konuştu.


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Somaspor galibiyet için sahada Somaspor galibiyet için sahada
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şevket Yılmaz, Sivas, Soma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor, 1 puana üzüldü - Son Dakika

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