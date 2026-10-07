Somaspor, Alanya 1221 SK'yi 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde 3'üncü Lig temsilcisi Alanya 1221 SK ile karşı karşıya gelen 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Somaspor rakibini 4-2 yendi. Somaspor, 7'nci dakikada Mustafa'nın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Somaspor 30'uncu dakikada Ömür'le golleri ikiledi ve devreyi 2-0 galip tamamladı. Konuk Alanya 1221, 50'nci dakikada Yusuf'la farkı bire indirirken, Somaspor 58'inci dakikada Mehmet Melih ile tabelayı 3-1 yaptı. Alanya ekibi 63'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Alaattin ile gole çevirdi: 3-2. Müsabakada son sözü 77'nci dakikada Somasporlu Mehmet Melih söyledi. Alanya 1221 takımını 4-2 mağlup eden Somaspor kupada yoluna devam etti.