Somaspor'da Basatemür takımından memnun - Son Dakika
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Somaspor'da Basatemür takımından memnun

19.04.2022 10:34
Somaspor'da Basatemür takımından memnun

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak Play-Off yarışında havlu atan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının sezon boyunca gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak Play-Off yarışında havlu atan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının sezon boyunca gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Grupta bitime 3 hafta kala 52 puanla 9'uncu sırada olan siyah-beyazlılarda mağlubiyeti 8 gün içinde 3 maç oynamalarına bağlayan Basatemür, "Bu ligdeki ilk yılımızda bitime 4 maç kala Play-Off şansımız devam ediyordu. Son derece başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin en düşük bütçeli 2'nci Lig takımıyla belki en güzel işlerinden birilerini yaptık. İlk yılımızda çok ses getiren, çok takdir edilen ve saygı duyulan bir takım haline geldik. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Yönetimimizle, taraftarımızla beraber iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni sezonda biraz daha fazla bütçeyle çok daha iyi başarılar elde edebiliriz" dedi.

Tecrübeli teknik adam kalan haftalarda genç futbolculara daha çok şans vereceklerini söyledi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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