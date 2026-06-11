2'nci Lig takımlarından Somaspor, teknik direktör Cafer Elek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpte geçen sezon devre arasında göreve getirilen 39 yaşındaki teknik adam; 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 15 puan toplayarak takımı ligde tuttu. Genç teknik adam yeni sezon öncesi aynı ligde yer alan Adana 01 FK ile anlaşma sağladı.
Son Dakika › Spor › Somaspor'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
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