Somaspor deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 yenerek 4 puana ulaştı - Son Dakika
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Somaspor deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 yenerek 4 puana ulaştı

Somaspor deplasmanda İnegöl Kafkas Spor\'u 3-1 yenerek 4 puana ulaştı
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 mağlup eden Somaspor, 2'nci hafta sonunda 4 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldürdü. İki haftada 6 gol atan Soma ekibi, önümüzdeki hafta Muş Spor'u konuk edecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 mağlup eden Somaspor, 2'nci hafta sonunda 4 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldürdü. Geçen hafta sezonun ilk maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Bursa deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. İki haftada 6 kez rakip fileleri sarsan Soma ekibi bu sezon futbolseverlere bol gollü maçlar izleteceğinin sinyallerini verdi. Somaspor önümüzdeki hafta Muş Spor'u konuk edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Somaspor deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 yenerek 4 puana ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 yenerek 4 puana ulaştı - Son Dakika
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