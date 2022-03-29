Somaspor deplasmanda terleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor deplasmanda terleyecek

29.03.2022 12:28
Somaspor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında sadece 1 puan toplayıp Play-Off hedefinin gerisinde kalan Somaspor, yarın deplasmanda Çorum FK'nın rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında sadece 1 puan toplayıp Play-Off hedefinin gerisinde kalan Somaspor, yarın deplasmanda Çorum FK'nın rakibi olacak. Çorum Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Lütfullah Aslan görev yapacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Son haftalarda yaşadığımız kayıplardan dolayı Play-Off barajının gerisinde kaldık. Ancak ben toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Çorum FK'nın da hedefi Play-Off, o yüzden son derece kritik bir maça çıkacağızö yorumunu yaptı.Soma bu maç öncesi grupta 49 puan ve 1 maç eksiğiyle Play-Off barajının 4 puan gerisinde bulunuyor.


YORUMLAR
500
Bodrumspor seriye bağlama peşinde Bodrumspor seriye bağlama peşinde Nazilli Belediyespor evinde Uşakspor'la oynayacak Nazilli Belediyespor evinde Uşakspor'la oynayacak

Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor deplasmanda terleyecek - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: Somaspor deplasmanda terleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement