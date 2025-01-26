Somaspor Evinde Serik Belediyespor'a Yenildi

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Şevket YILMAZ/ SOMA, -2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekir Spor'la golsüz berabere kalan Somaspor evinde lider Serik Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk Serik Belediyespor'da Alihan 28'inci dakikada kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Rakibi karşısında 1 kişi eksik mücadele eden Serik Belediyespor, 57'nci dakikada Enes'le golü buldu: 0-1. Uzun süre 10 kişi mücadele eden Serik Belediyespor, Somaspor'a direnip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Serik Belediyespor 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Somaspor ise 24 puanda kaldı.