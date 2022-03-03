Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Sivas Belediyespor'un Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Bu maç öncesi Somaspor 45 puanla 7'nci sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 49 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.

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