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Somaspor ile Turgutluspor Hazırlık Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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Somaspor ile Turgutluspor Hazırlık Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı

Manisa'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Somaspor, kendi evinde Turgutluspor'u konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi. Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Yönetim Kurulu Üyesi Hidayet Sayın ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da maçı birlikte izledi.

Somaspor ile Turgutluspor Hazırlık Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı
04.01.2024 - 18:54,
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İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Manisa takımlarından 2. Lig temsilcisi Somaspor kendi evinde 3. Lig temsilcilerinden Turgutluspor'u konuk etti. Hazırlık maçı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, 2. Lig temsilcisi Somaspor ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Dosta başlayan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleyi Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Yönetim Kurulu Üyesi Hidayet Sayın ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan birlikte izledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Somaspor ile Turgutluspor Hazırlık Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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