Somaspor, Mardin'e 3-0 Yenildi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu ligden çekilen Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hükmen 3-0 galip ilan edilen Somaspor, erteleme maçında zirve adaylarından Mardin 1969 Spor'a 3-0 kaybetti. Zorlu deplasmanda puansız ayrılan siyah-beyazlılar 19 puanda kaldı. Alt sıralardaki rakipleri Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu'nun ligden çekilmesiyle düşme korkusu yaşamayan Somaspor, 4 puana sahip 17'nci Adanaspor'un da 15 puan önünde 15'inci basamakta yer alıyor. Mardin 1969 Spor ise Somaspor'u yenerek 55 puana ulaşıp liderliği Bursaspor'dan devraldı