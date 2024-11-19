Somaspor, Menemen FK'yi Deplasmanda Yenerek Üst Sıralara Yükseldi

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Somaspor'un Teknik Direktörü Erman Güraçar değerlendirmelerde bulundu. Takımının çok genç ve deneyimsiz olduğunu belirten Güraçar, "Her şeye rağmen oyuncularımız müthiş bir direnç gösterdi. Mücadele ruhu ile Menemen FK maçını kazandık. Haftalardır iyi oyunumuzu skor ile birleştiremiyorduk. Genç ve tecrübesiz bir takımız, böyle kaybedilen maçların ardından aynı coşkuyu ve direnci sahaya koymak kolay değil ama oyuncularımız bunu başardı. Oyuncularımızı aldıkları galibiyetten ve sahaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederim" dedi.