Şevket YILMAZ/ SOMA,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden Somaspor evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Somaspor, 43'üncü dakikada Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi. Somaspor, 90+5'inci dakikada Murat'la farkı ikiye çıkardı: 2-0. Somaspor bu galibiyetle puanını 10 yaparak düşme hattından uzaklaştı. Nazillispor ise 5 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı.
Son Dakika › Spor › Somaspor, Nazillispor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
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