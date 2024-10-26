Somaspor, Nazillispor'u 2-0 ile Geçti

Spor

Şevket YILMAZ/ SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden Somaspor evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Somaspor, 43'üncü dakikada Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi. Somaspor, 90+5'inci dakikada Murat'la farkı ikiye çıkardı: 2-0. Somaspor bu galibiyetle puanını 10 yaparak düşme hattından uzaklaştı. Nazillispor ise 5 puanda kaldı ve düşme potasından kurtulamadı.