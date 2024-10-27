Somaspor, Nazillispor\'u Yenerek Rahatladı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı 3 yenilginin ardından evinde Nazillispor'u 2-0 yenen Somaspor rahatladı. Bu galibiyetle 10 puana yükselen siyah-beyazlılar, ateş hattından uzaklaştı. Teknik direktör Erman Güraçar, kritik bir maçı kazandıklarını belirterek, "Rakibimiz de son 3 maçta puanlar toplamıştı. Evimizde önemli bir 3 puanı aldık. Rahatlasak da yolumuz uzun. Artık seri yakalamak durumundayız. Bu galibiyetin verdiği moral ve özgüvenle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.