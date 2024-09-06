Somaspor, Serik Belediyespor ile Karşılaşıyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Somaspor, yarın deplasmanda Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Levent Buğra Vartemel yönetecek.

Geçen sezondan devam eden cezası nedeniyle ev sahibi ekip seyircisi maça giremeyecek. Siyah-beyazlılar, ilk haftayı 1 puanla kapatan Antalya temsilcisini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Bu arada Alanyaspor'a transfer olan Mahmut Şat ile Konyaspor'a giden Rıdvan Dönmez kadroda yer almayacak.