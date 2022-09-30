Somaspor seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Esenler Erokspor ve Ankaraspor'u yenip çıkışa geçen, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Efeler 09 Spor'a seri penaltılarla elenen Somaspor, yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, 3'te 3 yapmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Ligde çıkışa geçtik. Kupada ise elendik ama bizim için lig daha önemli. Tarsus İdman Yurdu maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.