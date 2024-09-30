Somaspor Son Dakikada Kazandı

Spor

Şevket YILMAZ/ SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90+10'uncu dakikada Kenan Fakılı'ın attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-2 yenen Somaspor, büyük sevinç yaşadı. Bu maç öncesinde üst üste Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor müsabakalarını kaybeden siyah-beyazlılar, son saniye gelen 3 puanla derin bir nefes aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Beyoğlu karşısında 2 kez yenik duruma düştük. Son 10 dakika 9 kişi kaldık. Buna rağmen pes etmedik. Son saniyeye kadar mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu maç çıkış maçımız olacak. Artık seri yakalamak istiyoruz" dedi.