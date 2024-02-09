Somaspor, Turgutluspor'dan genç stoper transfer etti - Son Dakika
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Somaspor, Turgutluspor'dan genç stoper transfer etti

Somaspor, Turgutluspor\'dan genç stoper transfer etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, ara transfer döneminde Turgutluspor'dan 20 yaşındaki stoper Yiğit Utku Gök'ü transfer etti. Eskişehirspor'da 4 sezon boyunca Turgutluspor kadrosunda yer alan genç oyuncu, Soma'ya transfer oldu.

09.02.2024 10:51
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SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ara transferde hemşehrisi 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Turgutluspor'dan 20 yaşındaki stoper Yiğit Utku Gök'ü aldı. Eskişehirspor'da profesyonel olarak 4 sezondur Turgutluspor kadrosunda yer alan genç oyuncu Soma'nın yolunu tuttu. Turgutluspor, katkılarından dolayı Yiğit Utku'ya teşekkür mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

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