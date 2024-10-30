Somaspor Türkiye Kupası'ndan Elendi

Şevket YILMAZ/ SOMA,
TÜRKİYE Kupası 3'üncü Turu'nda sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk eden Somaspor müsabakayı 1-0 kaybedip elendi.
İlk yarısı golsüz berabere sonu eren maçın 77'nci dakikasında Belediye Kütahyaspor Muhammed Emir'in golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Soma'da kazanan Belediye Kütahyaspor, Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.
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