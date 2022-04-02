Somaspor'un rakibi Bodrumspor - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor'un rakibi Bodrumspor

02.04.2022 12:51
Somaspor'un rakibi Bodrumspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 yenilen Somaspor, yarın evinde Play-Off potasında yer alan Bodrumspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 yenilen Somaspor, yarın evinde Play-Off potasında yer alan Bodrumspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı Onur, Bodrumspor'da ise sarı kart cezalısı Cenk sahadaki yerlerini alamayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Play-Off için mutlak kazanmaları gerektiğini söyledi.Bodrumspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına güvendiğini dile getirdi.


YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor Öcal'la ilk kez yenildi Nazilli Belediyespor Öcal'la ilk kez yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor'un rakibi Bodrumspor - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Somaspor'un rakibi Bodrumspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement