Somaspor, Van'da sahaya çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor, Van'da sahaya çıkacak

08.04.2022 10:57
Somaspor, Van'da sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışında geride kalan Somaspor yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışında geride kalan Somaspor yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Sinan Özcan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alarak kötü gidişata son vereceklerini söyledi.


YORUMLAR
500
Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor, Van'da sahaya çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:23 Taksici ile yolcu arasında "kapıyı sert kapattın-telefonda konuştun" kavgası sokağa taştı
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: Somaspor, Van'da sahaya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement