Somaspor ve Aksaray Berabere Kaldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiasız kalan iki takımı karşı karşıya getiren maçta Somaspor ile 68 Aksaray Belediyespor berabere kaldı: 0-0. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Bu skorla evinde 2'si hükmen üst üste 4 galibiyetin ardından rakibine takılan Somaspor bitime 2 hafta kala 30 puana ulaştı. Aksaray temsilcisi de puanını 43 yaptı.