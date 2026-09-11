Somaspor yarın deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'a konuk oluyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan Somaspor, yarın saat 16.30'da İnegöl İlçe Stadı'nda İnegöl Kafkas Spor'la karşılaşacak. Teknik Direktör Mahir Çeneli, İnegöl'den iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Mahir Çeneli, İnegöl'den iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi. İnegöl Kafkas Spor ise ilk hafta maçında İzmir'de Menemen Futbol Kulübü'nü 3-1 yenmeyi başarmıştı.
Kaynak: DHA
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