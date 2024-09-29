Somaspor Zorlu Maçta Galip

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Somaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 90+12'nci dakikada attığı golle 3-2 yendi. Konuk takım 11'inci dakikada Embiya ile öne geçti: 0-1. Somaspor takımı 20'inci dakikada Cemil'in golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Embiya bu kez 22'nci dakikada sahne aldı ve Beyoğlu Yeni Çarşı 2-1 öne geçti. Somaspor, 62'nci dakikada Hasan'ın golüyle skoru dengeledi: 2-2. Somaspor'da 80'inci dakikada Utku, 90'ıncı dakikada Kadir kırmızı kart gördü. Beyoğlu Yeni Çarşı'da da Kaan Deniz 90'da gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Somaspor 90 artı 12'nci dakikada Kenan'ın golüyle durumu 3-2 yaptı ve maçı kazandı. Somaspor bu sonuçla 7 puana yükselirken, Beyoğlu Yeni Çarşı 4 puanda kaldı.