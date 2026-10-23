Son 20 derbide 16 kırmızı 147 sarı kart çıkarken Fenerbahçe 11 kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Son 20 derbide 16 kırmızı 147 sarı kart çıkarken Fenerbahçe 11 kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi son 20 randevuda 16 kırmızı, 147 sarı kart çıktı. Fenerbahçeli oyuncular 11, Galatasaraylılar 5 kırmızı kart görürken son derbide 1 kırmızı, 9 sarı kart gösterildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 16 kırmızı kart ve 147 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 11, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Ederson gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Son derbide 1 kırmızı 9 sarı kart

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen sezon sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan son müsabakada 1 kırmızı, 9 sarı kart çıktı.

RAMS Park'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-0 kazandığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes çift sarı kart görerek oyundan ihraç edilmişti. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür ise sarı kartla cezalandırılmıştı.

Galatasaray'da ise Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Toreira ve Victor Osimhen'e sarı kart gösterilmişti.

Son 10 derbinin kart raporu

Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Taraflar, 2022-2023 sezonundan başlayan dönemde 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 10 müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 6 kez kırmızı kart görürken, Galatasaray 2 kez kızardı.

Not: Söz konusu süreçte takımlar arasında oynanması gereken Süper Kupa müsabakası Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle hükmen sonuçlandı. Bu müsabaka son 20 maça dahil edilmedi.

Kaynak: AA
FenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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