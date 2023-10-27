Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin'nden geldi.
Kasımpaşa aldığı bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkartırken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı. Kasımpaşa bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, İstanbulspor kendi evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
Öte yandan Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.
Son Dakika › Spor › Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi - Son Dakika