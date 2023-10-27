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Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi - Son Dakika

Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi

Son Güncelleme: 27.10.2023 22:31

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Kemal Özdeş'in öğrencileri, son 5 maçın 4'ünü kazanarak puanını 18 yaptı.

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

KASIMPAŞA RAHAT KAZANDI

Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin'nden geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Kasımpaşa aldığı bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkartırken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı. Kasımpaşa bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, İstanbulspor kendi evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

SON 5 MAÇ 4 GALİBİYET

Öte yandan Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.

  • Kasımpaşa 3-1 İstanbulspor
  • Kasımpaşa 1-0 Sivasspor
  • Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe
  • Kasımpaşa 3-2 Karagümrük
  • Kasımpaşa 2-1 Adana Demirspor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi - Son Dakika
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