Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire 'deki organizasyon 25 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son Dakika | 2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası, Mısır'da başladı - Son Dakika

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