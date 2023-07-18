Yeni MHK Başkanı'nı belirleyen TFF'de çalışmalar devam ediyor. Federasyon, küme düşecek olan takım sayısını da duyurdu.
TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi. Yapılan açıklamada, gelecek sezon yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.
Kulüpler, A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek. Kulüpler, 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: 2023-2024 sezonunda yabancı kuralı 8+3 olarak uygulanacak. - Son Dakika