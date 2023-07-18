Son dakika: 2023-2024 sezonunda yabancı kuralı 8+3 olarak uygulanacak.

Yeni MHK Başkanı'nı belirleyen TFF'de çalışmalar devam ediyor. Federasyon, küme düşecek olan takım sayısını da duyurdu.

YABANCI KURALI TEKRAR 8+3 OLDU

TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi. Yapılan açıklamada, gelecek sezon yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.

EN FAZLA 14 YABANCI YAZILABİLECEK

Kulüpler, A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek. Kulüpler, 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.