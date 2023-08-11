Son Dakika: 2024-2025 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 takımla temsil edilecek - Son Dakika
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Son Dakika: 2024-2025 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 takımla temsil edilecek

Son Güncelleme: 11.08.2023 16:53

Son dakika: Avrupa'ya 2024-2025 sezonunda katılacak temsilci sayımız belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, ''2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda Türkiye'nin Avrupa'da 5 takımla temsil edileceğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 2 TAKIM GİDİYOR

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Temsilcilerimizin Avrupa'daki galibiyetleriyle Türkiye, UEFA ülke sıralamasında ilk 10'a girdi. Türkiye, sezonu ilk 10'da tamamlarsa 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına direkt takım gönderecek.

YORUMLAR (2)
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Son Dakika Spor Son Dakika: 2024-2025 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 takımla temsil edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: 2024-2025 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 takımla temsil edilecek - Son Dakika
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