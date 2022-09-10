Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti - Son Dakika
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Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

10.09.2022 15:03
Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Fransa'ya karşı uzatmalara giden maçta 87-86'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Basketbol Takımı ile Fransa , 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 1 sayı farkla kazandı.

UZATMADA YIKILDIK

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Basketbol Takımı, uzatma çeyreğinde Fransa'ya 87-86 mağlup oldu. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçla turnuvaya veda etti.

CEDİ OSMAN MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ay-Yıldızlılar mücadelenin ikinci yarısı 14 sayılık farktan geri döndü. Maçın son saniyelerinde Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve 1 sayı farkla Fransa'ya mağlup olduk.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti - Son Dakika
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