Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Basketbol Takımı ile Fransa , 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 1 sayı farkla kazandı.

UZATMADA YIKILDIK

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Basketbol Takımı, uzatma çeyreğinde Fransa'ya 87-86 mağlup oldu. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçla turnuvaya veda etti.

CEDİ OSMAN MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ay-Yıldızlılar mücadelenin ikinci yarısı 14 sayılık farktan geri döndü. Maçın son saniyelerinde Cedi Osman'ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve 1 sayı farkla Fransa'ya mağlup olduk.