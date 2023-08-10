Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti. - Son Dakika
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Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti.

10.08.2023 23:16

Son dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Osijek'i 5-1'lik net skorla mağlup ederek büyük avantaj kaptı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanarak play-off turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti.

SVENSSON PERDEYİ AÇTI

Maç golle başladı. Adana Demirspor, 3'üncü dakikada Svensson'un ceza sahasın dışında kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

YUSUF SARI SAHNEDE

16'da baskıyı iyice arttıran Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yla skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf, ilk pozisyonda kaleciyi geçemezken ikinci pozisyonunda ağları havalandırdı.

NDIAYE DOUBLE YAPTI

52'de Cherif Ndiaye'nin kaydettiği golle Adana Demirspor skoru 3-0 yaptı. Adana Demirspor, 67'inci dakikada Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Ndiaye, kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti.

OSIJEK PENALTI KAZANDI

Mücadelenin 73'üncü dakikasında Osijek'te Grzan, penaltı vuruşunu gole çevirdi durum 4-1.

YUSUF ERDOĞAN FİŞİ ÇEKTİ

88'de sahneye çıkan Yusuf Erdoğan skoru belirleyen golü kaydetti ve mücadele bu sonuçla sona erdi 5-1.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti. - Son Dakika
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