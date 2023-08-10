Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanarak play-off turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti.

SVENSSON PERDEYİ AÇTI

Maç golle başladı. Adana Demirspor, 3'üncü dakikada Svensson'un ceza sahasın dışında kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

YUSUF SARI SAHNEDE

16'da baskıyı iyice arttıran Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yla skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf, ilk pozisyonda kaleciyi geçemezken ikinci pozisyonunda ağları havalandırdı.

NDIAYE DOUBLE YAPTI

52'de Cherif Ndiaye'nin kaydettiği golle Adana Demirspor skoru 3-0 yaptı. Adana Demirspor, 67'inci dakikada Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Ndiaye, kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti.

OSIJEK PENALTI KAZANDI

Mücadelenin 73'üncü dakikasında Osijek'te Grzan, penaltı vuruşunu gole çevirdi durum 4-1.

YUSUF ERDOĞAN FİŞİ ÇEKTİ

88'de sahneye çıkan Yusuf Erdoğan skoru belirleyen golü kaydetti ve mücadele bu sonuçla sona erdi 5-1.