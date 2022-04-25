Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü - Son Dakika
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Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

25.04.2022 11:46
Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'ndan Adıyamanlı 2 sporcu madalya ile döndü.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'ndan Adıyamanlı 2 sporcu madalya ile döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası yarışmasında Yıldız Erkekler kategorisinde yat atışlarında yarışan Ahmet Muhammed Tekdal altın madalya alırken, aynı kategoride yarışan Osman Buran ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Adıyaman Yeni Mahalle Dijital Atış Poligonunda antrenman yapan atıcıları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, müsabakalarda altın ve gümüş madalya alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Havalı silahlarda 5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki Ahmet Muhammed Tekdal'ın elde ettiği başarıların ve kırdığı Türkiye rekorlarının gerçekten gurur verici bir başarı olduğuna dikkat çeken Fikret Keleş: "Memleketimizin gururu olan Muhammed, katıldığı her organizasyonda hedefi tam isabet ile 12'den vuran bir sporcu olmayı başarmıştır. Yetişmesinde büyük emekleri olan başta antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine çok teşekkür ediyorum. Gelecekte sadece Türkiye rekoru değil uluslar arası başarılara da imza atacağına inandığım sporcumuz Ahmet Muhammed Tekdal ile gurur duyuyorum. Kendisine Muhammedi örnek alan ve katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi alan Osman Buran'da gelecek vaat eden sporcularımızdan birisidir. Ben katıldığı ilk müsabakadan madalya ile dönmeyi başardığı için kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü
Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü
Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

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BAKAN MUŞ, MERSİN'DE BAKAN MUŞ, MERSİN'DE Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Ahmet Muhammed, Gümüş Madalya, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü - Son Dakika


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