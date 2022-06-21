Mesajda, "Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika: Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu - Son Dakika

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