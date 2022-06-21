Son dakika: Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Son dakika: Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu

21.06.2022 12:06
Son dakika: Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu

Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından transfere ilişkin, "Hoş geldin Ahmet Düverioğlu" başlığıyla paylaşım yapıldı.

Mesajda, "Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Ahmet Düverioğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika: Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu - Son Dakika
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