Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz Arnavutluk Milli Takımı futbolcusu 31 yaşındaki santrfor Bekim Balaj ile 2 yıllık, Gençlerbirliği'nden 23 yaşındaki forvet oyuncusu İlker Karakaş ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, Bekim Balaj ile İlker Karakaş'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.