Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum - Son Dakika
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Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum

10.09.2022 15:39

Ankaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara müdahale eden ve kırmızı kart görmesi sonucu 1 maç ceza alan Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan olaylar sebebiyle yeni sezonda takımda kalmayacağını açıkladı.

Josef de Souza, gelecek sezon Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum - Son Dakika
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