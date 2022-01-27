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Son dakika haberleri: Antalyasporlu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalyasporlu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

27.01.2022 21:17
Son dakika haberleri: Antalyasporlu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da genç oyuncu Paul Mukairu, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da genç oyuncu Paul Mukairu, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlıların 22 yaşındaki genç oyuncusu Paul Mukairu, 4,5 yıllığına Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu. Antalyaspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka'nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.2018-2019 sezonunda altyapıya kazandırılan Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Mukairu, kırmızı beyazlı ekiple toplamda 55 maça çıkarken, 9 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Mukairu, bir sezon da Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht takımında forma giymişti. Genç oyuncu burada 29 lig maçında 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı oyuncu bu sezon 17 lig maçında 3 gollük katkı sağladı.


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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Danimarka, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Antalyasporlu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu - Son Dakika Spor


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