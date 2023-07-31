Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SEZON BAŞINA 2.5 MİLYON EURO ALACAK

Ante Rebic, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.