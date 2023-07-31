Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

31.07.2023 14:04

Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SEZON BAŞINA 2.5 MİLYON EURO ALACAK

Ante Rebic, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.

Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi
YORUMLAR
500

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
13:46 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi
13:49 Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı
13:45 Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı
13:33 Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı
13:30 Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 14:11:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement