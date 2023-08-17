Son dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı.

2 GOLE KATKI VERDİ

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.