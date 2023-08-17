Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:55

Son dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı.

2 GOLE KATKI VERDİ

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Beşiktaş, Neftçi'yi konuk edecek
19:47 Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Neftçi Bakü maçında ilk 11'ler belli oldu
19:47 Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde grev kararı
19:43 Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde grev kararı
19:28 Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı
19:24 Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı
19:15 Sergen Yalçın, gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu
19:11 Açtı ağzını yumdu gözünü! Belarus'taki görüntüleri gündem olan Sergen Yalçın sessizliğini fena bozdu
18:56 Sevgilisini kabloyla boğularak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım' dedi
18:51 Sevgilisi tarafından kabloyla boğularak öldürülen genç kızın son anlarında dudağından iki kelime dökülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 20:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement