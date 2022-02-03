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Son Dakika | Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston - Son Dakika

Son Dakika | Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston

03.02.2022 10:59
Son Dakika | Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston

Son dakika haber: NBA'de iki milli basketbolcunun karşı karşıya geldiği mücadelede Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti.

NBA'de iki milli basketbolcunun karşı karşıya geldiği mücadelede Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. Cedi 13 sayı, 1 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma ile oynarken, Alperen de 9 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile takımına katkı verdi.

NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, Toyota Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 115-104'lük skorla mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 24 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 21 sayı, 5 ribaund ve Christian Wood 21 sayı, 7 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 21. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise milli oyunu Cedi Osman 35 dakika süre aldı ve 13 sayı, 1 asist, 1 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti. Cleveland'da Evan Mobley 29 sayı, 12 ribaund ve Kevin Love da 21 sayı, 13 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle:

Philadelphia 76ers: 103 - Washington Wizards: 106

Indiana Pacers: 118 - Orlando Magic: 119

New York Knicks: 108 - Memphis Grizzlies: 120

Boston Celtics: 113 - Charlotte Hornets: 107

Houston Rockets: 115 - Cleveland Cavaliers: 104

Dallas Mavericks: 114 - Oklahoma City Thunder: 120

Sacramento Kings: 112 - Brooklyn Nets: 101

Utah Jazz: 108 - Denver Nuggets: 104

Los Angeles Lakers: 99 - Portland Trail Blazers: 94 - İSTANBUL

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Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Cedi Osman, Cleveland, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Cedi ile Alperen'in karşılaştığı maçta kazanan Houston - Son Dakika Spor


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