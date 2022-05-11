Son dakika! Çukurova Belediyespor, libero Alara Altundağ'ı transfer etti - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Alara Altundağ'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte PTT, Keçiören Belediyesi ve Mert Grup formalarını terleten libero Alara Altundağ ailemize katıldı. Kendisine 'Hoş geldin.' diyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.