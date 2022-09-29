N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika
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N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak

29.09.2022 18:44

Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Milli takımdan sakat dönen futbolcu Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak. Pazar günü oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, sezon başından beri formda bir görüntü çizen N'koudou'dan faydalanamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Beşiktaş, milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou'nun karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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