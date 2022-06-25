Son dakika! Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika! Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni görüntüler ortaya çıktı

25.06.2022 18:56
Son dakika! Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika habere göre Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçının sonunda kavga yaşanmıştı.

Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçının sonunda kavga yaşanmıştı. Amatör maçta futbolcuların kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bartın'da düzenlenen Çilek Kupası final maçının sonunda kavga çıktı. Futbolcuları birbirinden ayırmaya çalışan polisler olaylara biber gazıyla müdahale etti. Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Çilek Kupası final maçında Abdipaşa Spor ile Kumluca Spor karşı karşıya geldi. İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı karşılaşmanın normal süresi beraberlikle bitti. Kupayı kazanacak takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Abdipaşa Spor karşılaşmayı 9-8 kazanarak kupaya ulaştı.

Ortalık karıştı

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Abdipaşa Spor oyuncuları şampiyonluğu taraftarlarına koşarak kutladı. Kutlamalar sırasında rakip iki futbolcu arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri olayların büyümesi üzerine kavgaya dahil olan futbolculara biber gazı ile müdahalede bulundu. Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can da kavga eden futbolcuları ayırmak isterken zor anlar yaşadı. Olayların yatışmasının ardından taraflar sahadan ayrıldı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise, protokol üyeleri ile birlikte yaşananları tribünden izledi. - BARTIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Abdipaşa, Kumluca, Bartın, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika! Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Dostlukla başlayıp kavgayla biten maçta yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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