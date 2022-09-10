Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak

10.09.2022 21:04

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni transfer Bruma ile Lemos ve Novak'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tescil listesine dahil edilmediği açıklandı. Futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısı boyunca maçlarda görev yapamayacak.

Jorge Jesus'un talimatıyla transfer edilen Bruma, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı maçlar için tescil edilmedi. Portekizli yıldızın yanı sıra Lemos ve Novak'ın da adı tescil listesinde yer almadı.

SÜPER LİG MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAKLAR

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

BRUMA'NIN TEDAVİSİ 3 HAFTA SÜRECEK

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma'da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir.

FENERBAHÇE'DEN FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR

Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz.

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