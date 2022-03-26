Son dakika: Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika: Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama

26.03.2022 23:39
Son dakika: Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama

Son dakika haber: "Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur""Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar"İSTANBUL,- Fenerbahçe Kulübü, 13 Süper Lig hakeminin görevden...

"Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur"

"Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar"

İSTANBUL,- Fenerbahçe Kulübü, 13 Süper Lig hakeminin görevden alınmalara ilişkin yaptığı itirazın tahkim kurulu tarafından kabul edilmesiyle alakalı, resmi internet sitesinden bir açıklamada yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"


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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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