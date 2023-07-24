Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange-Maribor galibi olacak.
İşte eşleşmeler;
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Differdange-Maribor maçının galibiyle karşılacak - Son Dakika