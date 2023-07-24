Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Differdange-Maribor maçının galibiyle karşılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Differdange-Maribor maçının galibiyle karşılacak

24.07.2023 15:45

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Differdange-Maribor galibi olacak.

İşte eşleşmeler;

  • Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
  • Fenerbahçe/Zimbru - Differdange/ Maribor
  • Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek/ ZTE

3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Differdange-Maribor maçının galibiyle karşılacak - Son Dakika


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